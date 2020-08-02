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futebol

Marcos Junior sai do banco, marca no último minuto e Yokohama vence

Poupado, ex-Flu entrou no segundo tempo e fez o gol do triunfo diante do Vegalta Sendai
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LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 21:54

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 21:54

Crédito: Divulgação
Marcos Junior segue fazendo a diferença no Campeonato Japonês. Artilheiro da última edição da competição, o atacante precisou de 15 minutos para dar a vitória para o Yokohama Marinos frente ao Vegalta Sendai. Poupado, o ex-jogador do Fluminense começou a partida no banco de reservas, entrou aos 35 minutos do segundo tempo e, no último minuto de jogo, decretou o 1 a 0 após receber um cruzamento do lado esquerdo.
Eufórico por ter ajudado o time mais uma vez, o artilheiro da equipe, com cinco gols, e que também briga pela artilharia desta edição, revelou uma felicidade extra nesta partida.
- Este jogo foi diferente. Assim que sai do banco de reservas, percebi que precisava fazer algo diferente. Foi uma partida difícil e, conforme o nosso time percebia que o tempo estava acabando, ficava mais ansioso. Assim que vi a bola chegando no cruzamento, percebi que não iria ter outra chance. Assim que vi a bola entrando, a euforia tomou conta de uma forma impressionante. Precisávamos muito desta vitória - disse.
Com a vitória, o time do Marinos soma 10 pontos e ocupa a décima posição na tabela de classificação. O próximo jogo marcará o duelo dos artilheiros do campeonato. O Kashiwa Reysol, do queniano Michael Olunga, será o adversário.

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