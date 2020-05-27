Marcos Jr faz coro pela volta aos treinos do Vasco: 'Ninguém aguenta mais ficar em casa'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Os casos diagnosticados e de mortes por COVID-19 seguem aumentando, mas a prefeitura do Rio sinalizou com a possibilidade de retorno aos treinos. Já era o desejo do presidente do Vasco, Alexandre Campello. Agora, foi o volante Marcos Junior quem fez coro pelo reinício das atividades, que pode acontecer nesta semana.

- Se o clube estiver preparado, tiver todos os conformes para voltar a treinar, poderia voltar. Quanto à preparação, recebemos dos profissionais uma cartilha para seguir em casa e não perder tanto (na parte física), para não chegar na volta dos treinamentos sem nada. Pela cartilha, é para não perder tanto. Minha resposta é essa: se o clube estiver preparado, com tudo nos conformes, seria uma boa - afirmou Marcos Junior, completando:

- Ninguém aguenta mais ficar em casa. O Vasco está trabalhando para manter os profissionais bem adequados e preparadores para nos receber no dia do treinamento - valorizou o meio-campista, durante transmissão da Vasco TV nesta terça-feira.