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Marcos Jr faz coro pela volta aos treinos do Vasco: 'Ninguém aguenta mais ficar em casa'

Meio-campista do Cruz-Maltino entende que, se o clube tiver tomado as medidas necessárias, é positivo o retorno dos treinos. Casos e mortes no Rio seguem aumentando...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 22:48

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 22:48

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Os casos diagnosticados e de mortes por COVID-19 seguem aumentando, mas a prefeitura do Rio sinalizou com a possibilidade de retorno aos treinos. Já era o desejo do presidente do Vasco, Alexandre Campello. Agora, foi o volante Marcos Junior quem fez coro pelo reinício das atividades, que pode acontecer nesta semana.
- Se o clube estiver preparado, tiver todos os conformes para voltar a treinar, poderia voltar. Quanto à preparação, recebemos dos profissionais uma cartilha para seguir em casa e não perder tanto (na parte física), para não chegar na volta dos treinamentos sem nada. Pela cartilha, é para não perder tanto. Minha resposta é essa: se o clube estiver preparado, com tudo nos conformes, seria uma boa - afirmou Marcos Junior, completando:
- Ninguém aguenta mais ficar em casa. O Vasco está trabalhando para manter os profissionais bem adequados e preparadores para nos receber no dia do treinamento - valorizou o meio-campista, durante transmissão da Vasco TV nesta terça-feira.
O último jogo do Vasco foi no dia 15 de março. A derrota para o Fluminense naquele domingo culminou na saída de Abel Braga do cargo. Então auxiliar-técnico, Ramon Menezes foi efetivado como treinador principal, mas ainda não comandou treinos presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus.E MAIS:COVID-19: após 62 dias internado, ex-médico do Vasco recebe altaLeven Siano x Campello, Campello x Brant, Brant x Eurico... lembre rivalidades da política do VascoVasco promove gincana com ídolos; dinheiro arrecadado será destinado a salários e combate à COVID-19 E MAIS:

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