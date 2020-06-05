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Marcos desabafa após polêmica envolvendo política e futebol

Ex-goleiro do Palmeiras disse que, hoje, jogaria no Corinthians e que nunca pensou que o 'processo de desconstrução de sua imagem' chegaria tão longe por motivos políticos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 14:16

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 14:16

Crédito: Divulgação
Após ter dito que atualmente, se fosse o caso, jogaria no Corinthians, o ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, desabafou nas redes sociais. Sempre torcedor alviverde e, mais recentemente, publicando sobre questões políticas que defende, ele pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e deu um recado àqueles que o ‘perseguem’.
- Nunca pensei que um processo de desconstrução da minha imagem chegaria tão longe por motivos políticos, reitero aqui todos os dias o amor pela camisa que defendi durante 20 anos, a torcida, peço desculpas, deveria ter tido um pouco mais de cuidado pra não ter generalizado, perdão mesmo, aos que me perseguem nas redes, continuem, não vão me tirar o direito de falar o que eu quiser! Quanto aos meus anos de Palmeiras, minha lealdade, falem o que tiverem vontade, a história é só uma, pra quem a viveu, acho que as provas estão na própria! – escreveu o Santo.
Na noite da última quinta-feira, Marcos respondeu a alguns internautas sobre um comentário de que ele poderia ter jogado no Corinthians no passado. Ele afirmou que rejeitou propostas tanto do Arsenal quanto do rival alvinegro, mas revelou que, se a oferta viesse hoje em dia, “talvez jogaria sim”.(Imagem: Reprodução de internet)E MAIS:Após 20 anos, Galeano conta que erro de Alex virou presente e o consagrouMarcos Rocha diz que elenco pediu volta dos treinos, mas Verdão barraPalmeiras transmitirá Dérbi da Libertadores de 2000 no FacebookFoi isso o que acabou gerando revolta em alguns torcedores, que o acusaram de não ter ido para o Corinthians porque o ‘negócio não vingou’. Depois da polêmica, o ex-goleiro fez a postagem se desculpando.
Marcos é um dos maiores ídolos da torcida, sendo que o Palmeiras foi o único clube que defendeu durante sua carreira. Além da conquista da Libertadores de 99, quando foi eleito o melhor da competição, ele também soma os títulos de Paulistas, Brasileiros, Mercosul, Copa do Brasil e Torneio Rio-São Paulo. Ver essa foto no Instagram Nunca pensei que um processo de desconstrução da minha imagem chegaria tão longe por motivos políticos, reintero aqui todos os dias o amor pela camisa que defendi durante 20 anos, a torcida, peço desculpas, deveria ter tido um pouco mais de cuidado pra não ter generalizado, perdão mesmo, aos que me perseguem nas redes, continuem, não vão me tirar o direito de falar o que eu quiser! Quanto aos meus anos de Palmeiras, minha lealdade, falem o que tiverem vontade, a história é só uma, pra quem a viveu, acho que as provas estão na própria! ?? Uma publicação compartilhada por MARCOS (@marcosgoleiro_12) em 4 de Jun, 2020 às 7:13 PDT E MAIS:

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