Marco Antônio revela conversas com Luxemburgo sobre sua posicição em campo: 'Estou gostando'

O torcedor do Cruzeiro tem muita expectativa em ver o meia Marco Antônio, revelado na base, tendo mais chances de jogar pela Raposa. Com fama de meio de campo clássico, com bom passe e visão de jogo, o jogador começa a ter oportunidades com Vanderlei Luxemburgo, que o convocou para os últimos jogos da equipe na Série B. A fama de Luxemburgo, de saber trabalhar com jovens vindos dos times inferiores, anima Marco Antônio, que comentou sobre uma prosa com Luxa sobre seu posicionamento em campo. Confira no vídeo a entrevista do meio de campo celeste, que tenta ajudar o time a manter a série invicta na Série B (10 jogos sem perder) e ficar mais perto do G4. O Cruzeiro está na 13ª posição, com 29 pontos, 11 a menos do que o quarto colocado CRB, que tem 40. O próximo rival da Raposa é o Operário-PR, quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, na Arena do Jacaré. Revelado na base celeste, Marco Antônio (Bruno Haddad/Cruzeiro)