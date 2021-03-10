Marcinho é apresentado no Botafogo: 'Minhas qualidades são velocidade, um contra um e a marcação'

Nesta quarta-feira, o Botafogo apresentou oficialmente o atacante Marcinho, o quinto reforço da temporada. O jogador, que pertencia ao Goiás, rescindiu com o Esmeraldino para fechar contrato de dois anos com o clube de General Severiano. Em vídeo divulgado pela Botafogo TV, falhou sobre as qualidades que tem e comemorou o acerto com o Alvinegro.+ Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao Botafogo- É um prazer fazer parte deste projeto do Botafogo. Temos grande objetivos esse ano, vamos fazer de tudo para dar o melhor em todas as competições e colocar o Botafogo na Série A. Estou aqui para dar o máximo, dar tudo dentro de campo. Minhas qualidades são velocidade, um contra um e a marcação. Espero colocar isso em prática para ajudar o Botafogo. É uma grande equipe, estou feliz de fazer parte disso.Marcinho trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca na última temporada, quando defendeu o Cuiabá. Pelo time da capital mato-grossense, ele contribui com quatro gols em 21 jogos disputados. No currículo, o atacante de 25 anos, tem dois acessos: Sport, em 2019, e Cuiabá, em 2020.
O nome de Marcinho já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF, e ele viajou com com a equipe ao Maranhão. Assim, o atacante está regularizado e pode fazer a estreia com a camisa do Botafogo esta noite, quando o Glorioso encara o Moto Clube, no estádio Castelão (MA), às 21h30.