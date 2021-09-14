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futebol

Marcelo Chamusca ainda não embalou no Náutico

Treinador do Timbu não conseguiu emplacar bons resultados e lida com a desconfiança do torcedor...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 21:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 21:30
Crédito: Técnico apresenta um desempenho abaixo do esperado (Tiago Caldas/CNC
Após a saída de Hélio dos Anjos, o Náutico foi ao mercado e de maneira rápida firmou com Marcelo Chamusca, que assumiu o Timbu na Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia do comandante era recuperar o ânimo do elenco e recolocar o time na briga pelo tão sonhado acesso à elite.
Apesar da vontade de subir na classificação, o desempenho do treinador prejudica os planos do Náutico no torneio.
Até o momento, o Náutico disputou quatro partidas com Marcelo Chamusca e venceu apenas um. Na sequência, ele obteve dois empates e uma derrota.
Calendário
O próximo desafio do Náutico é o Botafogo, em duelo que vai marcar o reencontro do treinador Chamusca com o seu ex-clube.

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