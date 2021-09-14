Marcelo Chamusca ainda não embalou no Náutico

Crédito: Técnico apresenta um desempenho abaixo do esperado (Tiago Caldas/CNC

Após a saída de Hélio dos Anjos, o Náutico foi ao mercado e de maneira rápida firmou com Marcelo Chamusca, que assumiu o Timbu na Série B.

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A ideia do comandante era recuperar o ânimo do elenco e recolocar o time na briga pelo tão sonhado acesso à elite.

Apesar da vontade de subir na classificação, o desempenho do treinador prejudica os planos do Náutico no torneio.

Até o momento, o Náutico disputou quatro partidas com Marcelo Chamusca e venceu apenas um. Na sequência, ele obteve dois empates e uma derrota.

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