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Mantuan rompe ligamento do joelho e desfalca o Corinthians até 2021

Jovem sofre essa grave lesão pela terceira vez na carreira e está fora do Timão até o ano que vem. Meia-atacante será operado pelo Dr. Joaquim Grava, em data ainda a ser definida...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 15:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebeu uma triste notícia nesta quinta-feira, já que Gustavo Mantuan teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será desfalque até meados de 2021. O jovem se lesionou enquanto estava com a Seleção Brasileira sub-20. É a terceira vez em três anos que o jovem sofre uma lesão desse tipo. Ainda não há data para a cirurgia.Pela Seleção, Mantuan disputou na última quarta-feira um amistoso diante do time sub-23 do Corinthians, quando se lesionou durante a partida e precisou deixar o campo. O meia-atacante foi submetido a exames nesta quinta-feira para diagnosticar a gravidade do problema. Para a infelicidade dele e do clube, foi constatado rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Em 2018, Mantuan já havia rompido o ligamento cruzado do joelho direito e acabou ficando nove meses fora de combate. No ano passado, ele sofreu a mesma lesão no joelho esquerdo, provocando novamente um longo período sem jogar, ou seja, essa nova lesão é a terceira em três temporadas para o jovem de 19 anos, que vinha ganhando espaço com Vagner Mancini.
Neste momento, outros dois jogadores do elenco se recuperam da mesma lesão: Ruan Oliveira, promovido da base, e Danilo Avelar. Ambos já realizaram suas cirurgias e só voltarão a atuar em 2021. A operação de Mantuan ainda não tem data marcada, mas será feita pelo Dr. Joaquim Grava, consultor médico do clube. O prazo de recuperação nesses casos é de seis a oito meses.
Formado na base do Timão, Mantuan atuou em sete partidas com o profissional neste ano e marcou seu primeiro gol na última semana, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. O desfalque deve causar mais um problema para Mancini, que tem sofrido para encontrar uma formação ideal do meio para frente.

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