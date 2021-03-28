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futebol

Mancini admite preocupação com parte física do elenco do Corinthians

'Essa é uma das nossas dúvidas, se esses atletas vão conseguir jogar durante toda a temporada dessa forma', afirma o treinador...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Enquanto admite que o Corinthians precisa melhorar e promete mudanças na equipe, o técnico Vagner Mancini tem também outra preocupação: o desgaste físico do elenco. Por conta da pandemia do coronavírus, não houve período de férias entre o fim da temporada de 2020 e o início desta.O Corinthians ainda teve de disputar a Copa do Brasil desde a primeira fase, em razão da 12ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2020. O Timão atuou em dois jogos até agora na competição. No primeiro, precisou fazer longa viagem até a cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para enfrentar o Salgueiro. No segundo, apesar de ser mandante, atuou em Saquarema contra o Retrô.
- Essa é uma das nossas dúvidas, se esses atletas vão conseguir jogar durante toda a temporada dessa forma. Nos jogos do Paulista, tenho usado mais jovens. Nesses mais decisivos, utilizei alguns atletas mais experientes pelo peso, porque não posso num jogo decisivo fazer com que o jovem entre e tenha a responsabilidade. A responsabilidade tem que ser dos mais velhos nessas horas - afirmou o treinador, após o Corinthians passar nos pênaltis pelo Retrô.
Sem previsão de jogos, já que o Campeonato Paulista segue indefinido por conta da fase emergencial adotada pela governo do estado, a comissão técnica deu dois dias de folga para o elenco. Os jogadores tem o fim de semana de descanso e se reapresentam na segunda-feira à tarde no CT Joaquim Grava.

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