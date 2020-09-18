Manchester United recebe o Crystal Palace em estreia no Inglês

Crédito: Ole Gunnar Solskjaer comanda a equipe na estreia (PAUL ELLIS / AFP

Chegou o dia para o Manchester United. No sábado (19), os Diabos Vermelhos começam sua trajetória no Inglês contra o Crystal Palace, às 16h. O jogo será realizado em Old Trafford. Apesar do campeonato ter começado no último fim de semana, o United teve a partida contra o Burnley adiada por ter disputado as fases finais da Liga Europa em agosto.Novo reforço do clube, o meia holandês Donny Van de Beek está a disposição e pode participar do jogo. Na defesa, Ole Gunnar Solskjaer não conta com os zagueiros Jones e Tuanzebe. O técnico disse que a pré-temporada do time foi estranha, mas está confiante:

- Estamos tão prontos como podemos estar. Tivemos uma pré-temporada estranha, jogadores com suas seleções, alguns trabalhando aqui, outros recuperando a forma física. Foi estranha, mas foi boa para aqueles que trabalharam duro - disse Ole.

O Crystal Palace, por outro lado, já jogou. Na rodada de abertura, vitória por 1x0 contra o Southampton. O clube, porém, sofre com desfalques: Cahill, Tomkins, Ferguson e Van Aanholt estão fora. Apesar disso, três nomes retornaram e o técnico Roy Hodgson demonstrou satisfação com a situação: