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Manchester United recebe o Crystal Palace em estreia no Inglês

Time do técnico Solskjaer teve jogo contra o Burnley na 1ª rodada adiado...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 09:24
Crédito: Ole Gunnar Solskjaer comanda a equipe na estreia (PAUL ELLIS / AFP
Chegou o dia para o Manchester United. No sábado (19), os Diabos Vermelhos começam sua trajetória no Inglês contra o Crystal Palace, às 16h. O jogo será realizado em Old Trafford. Apesar do campeonato ter começado no último fim de semana, o United teve a partida contra o Burnley adiada por ter disputado as fases finais da Liga Europa em agosto.Novo reforço do clube, o meia holandês Donny Van de Beek está a disposição e pode participar do jogo. Na defesa, Ole Gunnar Solskjaer não conta com os zagueiros Jones e Tuanzebe. O técnico disse que a pré-temporada do time foi estranha, mas está confiante:
- Estamos tão prontos como podemos estar. Tivemos uma pré-temporada estranha, jogadores com suas seleções, alguns trabalhando aqui, outros recuperando a forma física. Foi estranha, mas foi boa para aqueles que trabalharam duro - disse Ole.
O Crystal Palace, por outro lado, já jogou. Na rodada de abertura, vitória por 1x0 contra o Southampton. O clube, porém, sofre com desfalques: Cahill, Tomkins, Ferguson e Van Aanholt estão fora. Apesar disso, três nomes retornaram e o técnico Roy Hodgson demonstrou satisfação com a situação:
- Estamos começando a ter jogadores de volta. Mamadou Sakho é o último a tomar parte nas sessões de treino, Benteke e Wickham participaram hoje. Em relação à condição física dos jogadores, estamos em uma posição muito mais saudável do que há um tempo - afirmou Roy.

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