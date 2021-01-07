Manchester United oficializa chegada de Amad Diallo

Amad Diallo foi oficializado pelo Manchester United e chegará ao clube ainda nesta semana. A Atalanta tinha esperança de manter a jovem promessa até o final da atual temporada, mas os Red Devils não aceitaram.

- Depois de esperar desde o verão, finalmente é um sonho que se tornou realidade concluir minha mudança para o United. Sou extremamente ambicioso e há muito que quero alcançar no jogo; quando falei com o treinador, sabia que tinha entrado para o clube perfeito - disse o jogador. Destaque na base da Atalanta, Diallo assinou até 2025 e o contrato tem opção de extensão por mais uma temporada. A saída da promessa em janeiro foi lamentada por Gasperini, que esperava conseguir manter o jogador até o final da atual temporada.