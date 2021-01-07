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futebol

Manchester United oficializa chegada de Amad Diallo

Joia da Atalanta já havia assinado desde outubro e a equipe
italiana esperava conseguir mantê-lo até o final da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 15:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:58

Crédito: Divulgação/Atalanta
Amad Diallo foi oficializado pelo Manchester United e chegará ao clube ainda nesta semana. A Atalanta tinha esperança de manter a jovem promessa até o final da atual temporada, mas os Red Devils não aceitaram.
- Depois de esperar desde o verão, finalmente é um sonho que se tornou realidade concluir minha mudança para o United. Sou extremamente ambicioso e há muito que quero alcançar no jogo; quando falei com o treinador, sabia que tinha entrado para o clube perfeito - disse o jogador. Destaque na base da Atalanta, Diallo assinou até 2025 e o contrato tem opção de extensão por mais uma temporada. A saída da promessa em janeiro foi lamentada por Gasperini, que esperava conseguir manter o jogador até o final da atual temporada.

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