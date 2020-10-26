Manchester United não perder Haaland de vista para 2022

Crédito: Haaland tem sete gols em oito confrontos nesta temporada (Divulgação Borussia Dortmund

O Manchester United não perde o atacante Haaland de vista, segundo informações do “The Athletic”. O centroavante do Borussia Dortmund segue sendo nome de desejo do técnico Solskjaer, com quem trabalhou junto no Molde, da Noruega, em 2017. No entanto, o camisa 17 só deve deixar o clube alemão a partir de 2022.

Os Red Devils irão ter a concorrência do Real Madrid no mercado de transferências do futuro e a disputa não deve ser nada fácil. Até lá, a equipe inglesa pode contar com Cavani, já que o atacante assinou contrato por uma temporada e o time de Old Trafford tem a opção de estender o vínculo do uruguaio até o ano de 2022.