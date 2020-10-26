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Manchester United não perder Haaland de vista para 2022

Clube inglês assinou com Cavani por uma tmeporada com opção de estender por outra época e sonha com a contratação de atacante norueguês do Borussia Dortmund...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:41

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 09:41
Crédito: Haaland tem sete gols em oito confrontos nesta temporada (Divulgação Borussia Dortmund
O Manchester United não perde o atacante Haaland de vista, segundo informações do “The Athletic”. O centroavante do Borussia Dortmund segue sendo nome de desejo do técnico Solskjaer, com quem trabalhou junto no Molde, da Noruega, em 2017. No entanto, o camisa 17 só deve deixar o clube alemão a partir de 2022.
Os Red Devils irão ter a concorrência do Real Madrid no mercado de transferências do futuro e a disputa não deve ser nada fácil. Até lá, a equipe inglesa pode contar com Cavani, já que o atacante assinou contrato por uma temporada e o time de Old Trafford tem a opção de estender o vínculo do uruguaio até o ano de 2022.
Um aspecto que merece atenção será a relação entre os clubes, uma vez ambos brigam nos bastidores por conta de Jadon Sancho, outro sonho do Manchester United. Enquanto isso, Haaland vai desfilando seu talento pelo futebol europeu e já foi responsável por marcar sete gols em oito partidas na temporada.
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