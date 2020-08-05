Manchester United monitora situação de Gueye no PSG

O Manchester United está monitorando o meio-campista Gueye, do Paris Saint-Germain, após o atleta ter feito apenas sua primeira temporada pela equipe francesa, segundo o “Le10Sport”. O time de Solskjaer pode ter a concorrência do Wolverhampton pelo senegalês que atuou por Aston Villa e Everton e conhece o futebol inglês.As informações indicam que os Red Devils devem abrir negociações após o fim da participação do PSG na Liga dos Campeões. O jogador de 30 anos não chegaria para ser titular no time do Old Trafford, mas seria uma opção para as diversas competições que o clube terá na próxima temporada e em um calendário mais reduzido por conta da pandemia da Covid-19 e da Eurocopa.