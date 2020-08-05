Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United monitora situação de Gueye no PSG

Clube francês está disposto a vender volante após um ano no clube e senegalês conhece bem o futebol inglês por já ter tido passagens por Aston Villa e Everton...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 10:26

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:26

Crédito: AFP
O Manchester United está monitorando o meio-campista Gueye, do Paris Saint-Germain, após o atleta ter feito apenas sua primeira temporada pela equipe francesa, segundo o “Le10Sport”. O time de Solskjaer pode ter a concorrência do Wolverhampton pelo senegalês que atuou por Aston Villa e Everton e conhece o futebol inglês.As informações indicam que os Red Devils devem abrir negociações após o fim da participação do PSG na Liga dos Campeões. O jogador de 30 anos não chegaria para ser titular no time do Old Trafford, mas seria uma opção para as diversas competições que o clube terá na próxima temporada e em um calendário mais reduzido por conta da pandemia da Covid-19 e da Eurocopa.
O PSG pagou 30 milhões de libras (R$ 208 milhões, na cotação atual) pelo atleta na última janela de transferências e ainda não se sabe quanto o clube iria pedir por Gueye. O volante tem contrato até 2023 e participou de 33 jogos na atual temporada, marcando um gol e dando uma assistência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados