Manchester United faz proposta por Alex Telles, mas valor segue abaixo do que o Porto deseja

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Após algumas semanas de 'namoro', o Manchester United finalmente fez proposta pelo lateral-esquerdo Alex Telles, do Porto. De acordo com o 'The Guardian', no entanto, o valor oferecido pelos Red Devils ainda está abaixo do que os portugueses entendem como aceitável.Apesar disso, o United está confiante de que pode sair negócio nesta semana. A publicação inglesa afirma que o Porto reduziu o valor pedido pelo brasileiro. Agora, uma proposta de 18 milhões de libras (130,8 milhões de reais) seria suficiente para a contratação.

O motivo para a redução no valor é o contrato de Alex Telles, que se encerra em junho. Desta forma, o United (ou qualquer outro clube) estaria livre para fechar um pré-contrato com o brasileiro sem custos.

O Manchester United ainda busca tirar vantagem desta situação e comprar o jogador por um valor menor. Alex Telles estaria frustrado com a demora, visto que quer se transferir para o clube inglês. A publicação afirma que o acerto de termos salariais entre time e atleta não será um problema.