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Manchester United faz proposta por Alex Telles, mas valor segue abaixo do que o Porto deseja

Ingleses finalmente apresentam valores concretos para obter os serviços do brasileiro, mas figuras estão abaixo do esperado. Red Devils querem se aproveitar de fim de contrato...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 19:33
Crédito: Reprodução/Twitter
Após algumas semanas de 'namoro', o Manchester United finalmente fez proposta pelo lateral-esquerdo Alex Telles, do Porto. De acordo com o 'The Guardian', no entanto, o valor oferecido pelos Red Devils ainda está abaixo do que os portugueses entendem como aceitável.Apesar disso, o United está confiante de que pode sair negócio nesta semana. A publicação inglesa afirma que o Porto reduziu o valor pedido pelo brasileiro. Agora, uma proposta de 18 milhões de libras (130,8 milhões de reais) seria suficiente para a contratação.
O motivo para a redução no valor é o contrato de Alex Telles, que se encerra em junho. Desta forma, o United (ou qualquer outro clube) estaria livre para fechar um pré-contrato com o brasileiro sem custos.
O Manchester United ainda busca tirar vantagem desta situação e comprar o jogador por um valor menor. Alex Telles estaria frustrado com a demora, visto que quer se transferir para o clube inglês. A publicação afirma que o acerto de termos salariais entre time e atleta não será um problema.
Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, tem na lateral-esquerda uma de suas prioridades na janela - ele acredita que o elenco precisa de outro nome para brigar por posição com Luke Shaw.

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