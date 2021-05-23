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futebol

Manchester United encerra participação na Premier League com vitória sobre o Wolverhampton

Placar positivo por 2 a 1 anima a equipe dos Diabos Vermelhos, que decide a Europa League nesta quarta-feira...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 13:59
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Neste domingo, o Wolverhampton recebeu o Manchester United no Molineux Stadium, na cidade de Wolverhampton, pela rodada final da Premier League. O confronto terminou com vitória dos Red Devills por 2 a 1, marcando com Elanga e Juan Mata, e os Wolves fizeram o seu gol com Semedo.
Veja a tabela final do InglêsGOL DO GAROTO​O Manchester United conseguiu se sair melhor no início da partida deste domingo, e pressionou bastante o time do Wolverhampton. Aos treze minutos de jogo, Daniel James encontrou Anthony Elanga, que colocou os Diabos Vermelhos na frente e marcou o seu primeiro gol pela equipe.
EMPATE​Já perto do final da primeira etapa, o Manchester United viu a equipe do Wolverhampton deixar tudo igual no placar da partida. Aos 39 minutos, o lateral Nelson Semedo recebeu a assistência de Fábio Silva para marcar o gol de empate.
PÊNALTINos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, o Manchester United encontrou-se aliviado. A equipe dos Diabos Vermelhos viu um pênalti em Van de Beek ser assinalado, contando com Juan Mata para convertê-lo aos 49 minutos.
SEM GOLSAo contrário da primeira etapa da partida, o segundo tempo não teve gol algum. Os 45 minutos finais do confronto do Molineux Stadium viu o United ir pouco ao ataque, além de uma grande falta de precisão da equipe do Wolverhampton.

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