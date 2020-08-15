Manchester United e Sevilla jogam por vaga na final da Liga Europa

Crédito: SASCHA STEINBACH / AFP

O Manchester United enfrenta o Sevilla neste domingo pela semifinal da Liga Europa, às 16h (horário de Brasília). Os Red Devils tentam superar também as críticas após o apertado jogo contra o Copenhagen e vencer um título na temporada, enquanto os espanhóis, conhecedores da competição, tentam parar os ingleses e mostrar superioridade no duelo.

O técnico do gigante inglês, Solskjaer, disse que a equipe está preparada para o duelo que será decidido em jogo único.

- Nós estamos física e mentalmente prontos. Eu apenas quero que eles (jogadores) aproveitem a semifinal Nós já fomos a três semifinais, mas precisamos dar um passo à frente. Temos que estar 100% focados. A qualquer momento você pode ganhar ou perder o jogo e aprendemos que é muito doloroso perder uma semifinal.

O meio-campista Bruno Fernandes também se mostrou entusiasmado para a partida e com a possibilidade de ser campeão com a camisa do Manchester United em sua primeira temporada.

- Eu vim para o clube para conquistar alguns troféus e ficarei feliz se no final da temporada conquistarmos a Liga Europa.

Pelo lado do Sevilla, o técnico Julen Lopetegui sabe que irá encarar um rival muito poderoso, mas acredita que seu grupo está com muita vontade de superar as adversidades.

- Existem poucos times no mundo como o Manchester United, como clube e com a qualidade futebolística que tem. São semifinalistas da Liga Europa e o que tem que nos mover é a ambição, o sonho e a vontade por competir e superar um rival grandioso.