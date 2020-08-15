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Manchester United e Sevilla jogam por vaga na final da Liga Europa

Clube inglês entra como favorito, mas espera vencer com mais tranquilidade do que jogo contra Copenhagen. Equipe espanhola conhece a competição e quer vencer de novo...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 13:01

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 13:01

Crédito: SASCHA STEINBACH / AFP
O Manchester United enfrenta o Sevilla neste domingo pela semifinal da Liga Europa, às 16h (horário de Brasília). Os Red Devils tentam superar também as críticas após o apertado jogo contra o Copenhagen e vencer um título na temporada, enquanto os espanhóis, conhecedores da competição, tentam parar os ingleses e mostrar superioridade no duelo.
O técnico do gigante inglês, Solskjaer, disse que a equipe está preparada para o duelo que será decidido em jogo único.
- Nós estamos física e mentalmente prontos. Eu apenas quero que eles (jogadores) aproveitem a semifinal Nós já fomos a três semifinais, mas precisamos dar um passo à frente. Temos que estar 100% focados. A qualquer momento você pode ganhar ou perder o jogo e aprendemos que é muito doloroso perder uma semifinal.
O meio-campista Bruno Fernandes também se mostrou entusiasmado para a partida e com a possibilidade de ser campeão com a camisa do Manchester United em sua primeira temporada.
- Eu vim para o clube para conquistar alguns troféus e ficarei feliz se no final da temporada conquistarmos a Liga Europa.
Pelo lado do Sevilla, o técnico Julen Lopetegui sabe que irá encarar um rival muito poderoso, mas acredita que seu grupo está com muita vontade de superar as adversidades.
- Existem poucos times no mundo como o Manchester United, como clube e com a qualidade futebolística que tem. São semifinalistas da Liga Europa e o que tem que nos mover é a ambição, o sonho e a vontade por competir e superar um rival grandioso.
Ambos os clubes já venceram o torneio, mas querem um título para consagrar uma temporada marcada por tanta dificuldade. O vencedor da partida irá aguardar o duelo entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk para saber quem irá enfrentar na grande final marcada para a próxima sexta-feira.

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