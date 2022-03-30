Manchester United deve oferecer Martial em troca de Harry Kane

O Manchester United planeja incluir Martial na negociação pela contratação de Harry Kane, segundo a "ESPN". O atacante francês não tem espaço nos Diabos Vermelhos e está emprestado ao Sevilla, enquanto o centroavante inglês já demonstrou desejo em sair dos Spurs.A saída de Cavani, as dúvidas com relação a Cristiano Ronaldo e a suspensão por tempo indeterminado de Mason Greenwood são fatores que levam os Red Devils a buscarem um centroavante no mercado de transferências para a próxima temporada.

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Embora Martial esteja emprestado ao Sevilla, o clube espanhol não deve contratá-lo em definitivo. Com isso, o Manchester United, que não tem o francês nos planos para o futuro, também tem a opção de envolvê-lo em uma outra negociação e juntar dinheiro para bancar uma negociação por Kane.

Enquanto isso, o destino do camisa 10 segue sendo uma incógnita. O atleta tem contrato com o Tottenham até 2024. Em 2021, o Manchester City se esforçou pela chegada do jogador, mas só ouviu retornos negativos do clube londrino.