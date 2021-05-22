futebol

Manchester City x Everton: onde assistir e prováveis escalações

Campeão da Premier League fecha a temporada em confronto contra o Everton na última rodada da competição...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 16:47

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Neste domingo, o Manchester City recebe o Everton no Eithad Stadium, em Anfield, na Inglaterra, pela última rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 12h (de Brasília), pode ter a classificação dos visitantes para a Liga de Conferência da UEFA.
Veja a tabela do InglêsO Manchester City, já campeão da Premier League, entra em campo apenas para cumprir a tabela. A equipe treinada por Pep Guardiola segue focada na final da Champions League, contra o Chelsea, que ocorre no próximo sábado, dia 29.
- Vamos continuar fazendo as coisas que nos levaram ao topo da Premier League, a ganhar a Carabao Cup, e que nos renderam um lugar na final da Champions. Durante toda a temporada esses jogadores seguiram nossos princípios, mantiveram nossa maneira de jogar e mostraram grande resiliência, desejo, qualidade - disse Pep Guardiola, treinador do City.
O Everton está na luta por uma vaga na recém-criada Liga de Conferência da UEFA, e briga diretamente com o Tottenham pelo único espaço. As duas equipes estão empatadas com 59 pontos e, por isso, a vitória no domingo é essencial.
- Disse que queríamos lutar até o último minuto do último jogo e que estamos lá para lutar com toda a nossa motivação e com toda a nossa energia. Sabemos que será, talvez, o jogo mais difícil (da temporada) contra os campeões, mas estamos confiantes porque estivemos muito bem fora de casa - disse Ancelotti, treinador do Everton.FICHA TÉCNICAMANCHESTER CITY X EVERTON - Campeonato Inglês - 38ª rodada
Data e horário: 23/05/2021, às 12h (de Brasília)Local: Eithad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt, Simon BennettOnde assistir: FOX Sports
MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Aké, Laporte e Mendy; Fernandinho, De Bruyne e Bernardo Silva; Ferrán Torres, Sterling e Jesus.
Desfalques: Cancelo (suspenso); Gundogan e Aguero (dúvidas).
EVERTON (Treinador: Carlo Ancelotti)Pickford; Godfrey, Mina, Keane e Digne; Coleman, Doucouré, Allan e Sigurdsson; Richarlison e Calvert-Lewin.
Desfalques: Gbamin (lesionado); James Rodríguez (dúvida).

