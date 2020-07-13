Manchester City planeja ampliar contrato de Pep Guardiola

Crédito: Guardiola deve ter proposta de ampliação de contrato no Manchester City (PETER POWELL / POOL / AFP

O Manchester City planeja oferecer um novo e longo contrato para o técnico Pep Guardiola permanecer na Inglaterra após a decisão favorável da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em relação a punição em que os Sky Blues poderiam ficar dois anos banidos da disputa da Liga dos Campeões por uma suposta infração na questão do Fair Play Financeiro da Uefa.

O espanhol está em seu último ano de um lucrativo vínculo de 20 milhões de libras (R$ 134 milhões) vínculo com os ingleses. No entanto, as conversas ainda não iniciaram e a imprensa britânica não fala sobre valores e sobre o tempo de extensão que os dirigentes devem propor ao comandante.