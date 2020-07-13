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futebol

Manchester City planeja ampliar contrato de Pep Guardiola

Após decisão favorável no CAS e participação garantida na próxima Liga dos Campeões, dirigentes ingleses querem permanência do técnico que está no último ano de contrato...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:18
Crédito: Guardiola deve ter proposta de ampliação de contrato no Manchester City (PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester City planeja oferecer um novo e longo contrato para o técnico Pep Guardiola permanecer na Inglaterra após a decisão favorável da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em relação a punição em que os Sky Blues poderiam ficar dois anos banidos da disputa da Liga dos Campeões por uma suposta infração na questão do Fair Play Financeiro da Uefa.
O espanhol está em seu último ano de um lucrativo vínculo de 20 milhões de libras (R$ 134 milhões) vínculo com os ingleses. No entanto, as conversas ainda não iniciaram e a imprensa britânica não fala sobre valores e sobre o tempo de extensão que os dirigentes devem propor ao comandante.
A decisão do CAS deve ajudar o Manchester City a trabalhar com mais segurança para contratar reforços e sem medo de perder peças chaves do elenco, como havia rumores desde a punição. A estabilidade financeira e os desafios que encontra na Liga dos Campeões e na Premier League também podem convencer Guardiola a permanecer.

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