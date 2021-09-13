Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Malmö x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Malmö x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Velha Senhora tenta fazer boa campanha depois de cair nas oitavas de final em dois anos seguidos, mas vem enfraquecida após a volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United...
LanceNet

13 set 2021 às 17:21

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:21

Crédito: Divulgação / Juventus
Chegou a hora da bola rolar pela maior competição de clubes do planeta. Nesta terça-feira, começa a fase de grupos da Champions League. E em sua estreia, a Juventus visita o Malmö, da Suécia. O jogo acontece no Estádio Eleda, na cidade homônima ao time da casa, às 16h (de Brasília).MALMÖConsiderada como a equipe mais fraca do grupo, o Malmö tenta fazer o dever de casa e arrancar pontos de uma Juventus fragilizada após a saída de Cristiano Ronaldo. Antes do jogo, o técnico Jon Dahl Tomasson afirmou que sua equipe pode sonhar com coisas grandes.
- Antes de nos classificarmos para a Liga dos Campeões, podemos sonhar alto. Agora estamos lá. De certa forma, é um sonho que deveríamos viver. No final das contas, também temos ambições. Sabemos que jogamos contra clubes muito bons - disse Tomasson.
JUVENTUSAntes da partida, o técnico Massimiliano Allegri falou sobre a satisfação de retornar à Champions League, mas afirmou que sua equipe não terá uma partida fácil nesta terça-feira.
- É emocionante estar de volta à Champions League. Sabemos que vai ser um jogo difícil porque é uma equipe muito física. Depois vamos pensar em melhorar no campeonato, vai demorar algum tempo, mas vamos fazer. Fomos bem em alguns momentos, mas pagamos por alguns erros individuais - disse Allegri.
Malmö x JuventusChampions LeagueGrupo H - 1ª Rodada​Data e horário: 14/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Eleda, em Malmö (SUE)Árbitro: Artur Dias (POR)Assistentes: Rui Tavares (POR) e Paulo Soares (POR)Transmissão: HBO Max
MALMÖ (Técnico: Jon Dahl Tomasson)Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson e Olsson; Rakip, Innocent, Rieks, Christiansen e Birmancevic; Colak.
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; McKennie, Locatelli e Rabiot; Kulusevski, Morata e Dybala.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados