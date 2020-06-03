Mais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19

Mais um jogador do Cruzeiro foi diagnosticado com a presença do coronavírus no organismo. O volante Jean é o segundo caso de contaminação no clube celeste. A Raposa emitiu um comunicado no fim da manhã desta quarta-feira, 3 de junho. Além de Jean, o atacante Vinícius Popó também teve a confirmação de contágio por Covid-19. Mesmo com um de seus atletas doente, o Cruzeiro manteve o seu planejamento de treinamentos durante esta semana. Em Minas Gerais já são quatro casos confirmados. Além de Jean e Popó no Cruzeiro, Cazares, no Atlético-MG e Matheusinho, do América-MG, também testaram positivo para a Covid-19. E MAIS:Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDe volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoPerto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoVeja o comunicado da Raposa O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Jean testou positivo para o exame de Covid-19, em exames realizados nesta nova série de testes para a detecção do novo coronavírus. O volante, que está assintomático, foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, e vem adotando as orientações de isolamento social em sua residência. Jean, como os demais atletas, seguem o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não mantém nenhum contato com outros jogadores e membros da comissão técnica durante as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional do Cruzeiro. E MAIS:Em cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroMesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19 E MAIS: