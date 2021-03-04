Mais um reforço! 'Pedro Castro estará disponível para o próximo jogo', diz Chamusca, do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

De novas caras, apenas Ronald. O Botafogo teve apenas uma mudança no sentido de novidades do elenco em relação à temporada passada do time que entrou em campo no empate sem gols diante do Boavista, nesta quarta-feira, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.

Esta estatística, contudo, deve mudar. Em entrevista coletiva realizada após o duelo, o treinador Marcelo Chamusca afirmou que Pedro Castro, que atuou pelo Avaí na última temporada, deve estrear diante do Resende, na próxima segunda-feira, no Nilton Santos.

- Os jogadores que não vieram para o jogo, a maioria foi por questão médica. Não teve opção minha não. Não vou estipular prazo porque futebol é complicado para determinar prazo, já estou pensando no próximo adversário. À medida que fomos recebendo os jogadores, vamos vendo. O Pedro Castro estará disponível para o próximo jogo. Os jogadores que estão sendo contratados podem estar disponíveis para a terceira rodada - afirmou.