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futebol

Mais perto do líder, Flamengo iguala campanha de 2019 após 13 rodadas

Rubro-Negro soma os mesmos 24 pontos após 13 jogos do Brasileirão, mas distância para o líder é ainda menor em comparação à campanha de 2019...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A vitória sobre o Sport, nesta quarta no Maracanã, levou o Flamengo aos 24 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Após 13 rodadas disputadas, a equipe de Torrent tem a mesma pontuação do time então comandado por Jorge Jesus, que viria a conquistar o título nacional com campanha histórica.
A distância do Flamengo para o líder, contudo, é menor nesta temporada. Se o Santos tinha uma folga de oito pontos em relação ao Rubro-Negro - que era o terceiro colocado - em 2019, após 13 rodadas, o Atlético-MG, hoje, só tem três pontos de vantagem, com 27. Apesar da 14ª rodada ter sido iniciada nesta quarta-feira, tanto o time da Gávea quanto o Galo têm uma partida atrasada.Com uma campanha irretocável sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo terminou o Brasileirão de 2020 com 90 pontos (28 vitórias, seis empates e quatro derrotas), conquistando o título com quatro rodadas de antecedência.
O Flamengo tem o duelo contra o Goiás, no Maracanã, a ser realizado em 13 de outubro, válido pela 11ª rodada. Já o Atlético-MG tem um jogo da 6ª rodada atrasado: o jogo com o Athletico, em BH, ainda não tem data definida pela CBF.​Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Vasco em São Januário, no sábado, às 17h. Na mesma noite, o Galo recebe o Goiás no Mineirão, às 21h.FLAMENGO NO BRASILEIRÃO DE 2019 APÓS 13 JOGOS:Rubro-Negro era o terceiro colocado, com 24 pontos, atrás do Palmeiras (28) e o Santos (32)
FLAMENGO NO BRASILEIRÃO DE 2020 APÓS 13 JOGOS:Rubro-Negro é o segundo colocado, com 24 pontos, atrás do Atlético-MG (27)

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