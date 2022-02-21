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futebol

Maicon fica de fora do duelo pela Copa do Brasil e aumenta rumores de saída do Cruzeiro

O zagueiro já não tinha sido relacionado para o duelo contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro a mando da diretoria celeste...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 20:36
O zagueiro Maicon, sob contrato com o Cruzeiro está com o futuro indefinido no time azul, aumentando os rumores de sua saída do clube. o defensor está fora da estreia da Raposa na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, contra o Sergipe, em Aracaju. A delegação já está na capital sergipana e o jogador nem foi relacionado para o duelo, assim como ocorreu na partida contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro
O técnico Paulo Pezzolano tera Eduardo Brock, Oliveira e Mateus Silva como opções. Sidnei, que já está recuperado da lesão muscular, não treinou com bola ainda e também não viajou.Ronaldo, dono da SAF celeste, disse em sua live no Twich, que o clube está renegociando o contrato de Maicon, provavelmente para ter uma nova redução nos seus vencimentos, se adequando ao novo teto imposto pelo clube.
-Estamos renegociando o contrato com ele (Maicon), por isso ele não está sendo levado para as convocações do time- disse Ronaldo, explicar os motivos da renegociação.
A eqiope mineira estreia na Copa do Brasil contra Sergipe nesta quarta-feira (23 de fevereiro, às 21h30, em jogo único da primeira fase do rorneio. O Cruzeiro joga pelo empate para chegar à segunda fase da competição. Confira abaixo os relacionados para a partida.
Goleiros: Rafael Cabral e DenivysLaterais: Rômulo, Geovane Jesus, Matheus Bidu e Rafael SantosZagueiros: Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Mateus SilvaMeio-campistas: Daniel Jr., Fernando Canesin, FIlipe Machado, Giovanni, João Paulo, Pedro Castro e Willian OliveiraAtacantes: Bruno José, Edu, Thiago, Vitor Roque e Waguininho
Crédito: MaiconchegounoanopassadoàRaposa,maspodeesatrdesaídacompoucosjogospeloclube-(Divulgação

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