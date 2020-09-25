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futebol

Lyon volta a pensar na contratação do zagueiro Umtiti, do Barcelona

Clube francês entende que defensor pode trazer liderança e experiência para o vestiário da equipe. Barça quer envolver zagueiro em negócio pelo atacante Memphis Depay...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:52

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 12:52
Crédito: Divulgação/FC Barcelona
O Lyon voltou a cogitar a contratação do zagueiro Umtiti, do Barcelona, de acordo com o “L’Equipe”. O entorno do atleta está em contato com o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, que havia interrompido as negociações há algumas semanas por conta do histórico de lesão do defensor e do alto salário.
No entanto, o clube entende que Umtiti pode trazer liderança e experiência para o vestiário comandado por Rudi Garcia. Além disso, o zagueiro já possui identidade com o Lyon por ter sido formado na equipe antes de ter saído para a Catalunha em 2016, quando tinha apenas 22 anos.
Os culés não contam com o defensor e prioriza sua saída tanto pelo aspecto esportivo quanto econômico. Apesar disso, é possível que os franceses só queiram contratar o atleta por empréstimo, enquanto o Barça quer envolvê-lo em uma troca com Memphis Depay, atacante que tem contrato até 2021 e desejo do técnico Ronald Koeman.

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