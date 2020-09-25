Lyon volta a pensar na contratação do zagueiro Umtiti, do Barcelona

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

O Lyon voltou a cogitar a contratação do zagueiro Umtiti, do Barcelona, de acordo com o “L’Equipe”. O entorno do atleta está em contato com o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, que havia interrompido as negociações há algumas semanas por conta do histórico de lesão do defensor e do alto salário.

No entanto, o clube entende que Umtiti pode trazer liderança e experiência para o vestiário comandado por Rudi Garcia. Além disso, o zagueiro já possui identidade com o Lyon por ter sido formado na equipe antes de ter saído para a Catalunha em 2016, quando tinha apenas 22 anos.