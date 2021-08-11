Lyon está interessado na chegada de meio-campista do Liverpool

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O Lyon está interessado na contratação do meia Shaqiri, do Liverpool, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. As negociações estão em andamento para que o suíço possa se tornar um novo companheiro de Lucas Paquetá na equipe francesa.Entretanto, há alguns detalhes pendentes. O principal entrave neste momento é em relação aos valores da transferência. Enquanto o Lyon busca acertar a chegada do camisa 23 por seis milhões de euros (R$ 36 milhões), o Liverpool quer receber oito milhões de euros (R$ 48 milhões)

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Shaqiri não faz parte dos planos de Jurgen Klopp para a nova temporada da Premier League. Na última campanha, o atleta de 29 anos participou apenas de 22 partidas, sendo que na maioria dos jogos iniciou no banco de reservas. Com um gol e quatro assistências, o jogador teve uma participação tímida na equipe.