Lyon acerta contratação de Lucas Paquetá, diz imprensa internacional

Crédito: Miguel Medina / AFP

O meio-campista Lucas Paquetá está próximo de acertar sua transferência para o Lyon, segundo as imprensas francesa e italiana. Apesar do negócio não ter sido anunciado oficialmente, as informações indicam que o brasileiro irá para o clube de Juninho Pernambucano por 20 milhões de euros (R$ 130 milhões), além de um percentual de uma futura revenda.

De acordo com a “Sky Sport”, o Milan irá receber o dinheiro imediatamente após recusar o empréstimo de um ano com uma cláusula de compra obrigatória em 2021. Além disso, Paquetá já se despediu dos companheiros e esvaziou seu armário em Milão. Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Flamengo é esperado na França para a realização de exames médicos.