Luxemburgo testa positivo para coronavírus e é afastado do Palmeiras

Crédito: Treinador realizou teste na última sexta e teve resultado positivo para coronavírus (Agência Palmeiras/Divulgação

O técnico Vanderlei Luxemburgo não esteve presente nas atividades do Palmeiras neste sábado, porque foi confirmado que seu teste de coronavírus realizado na última sexta-feira deu positivo. Ele, no entanto, está assintomático e foi afastado imediatamente.

- Nos testes que o Palmeiras faz periodicamente com os atletas e a comissão técnica o meu deu positivo para Covid, então, já estou de quarentena, em casa, de castigo, mas estou assintomático, não sinto absolutamente nada, estou tranquilo – iniciou o treinador em suas redes sociais.

- Não estou com dor em absolutamente nada e estou sendo acompanhado pelos médicos do Palmeiras, como faz com todos os atletas e a comissão técnica. Estou aqui só para passar tranquilidade e dizer que eu realmente testei positivo, mas que estou tranquilo, assintomático e em breve estarei de volta – finalizou. Luxemburgo tem 68 anos e, portanto, faz parte do grupo considerado de risco da doença. Além disso, ele foi operado recentemente para a retirada da vesícula, da qual conseguiu alta no último final de semana. Ele não esteve presente nas atividades deste sábado na Academia de Futebol, que foram comandadas pelo auxiliar Mauricio Copertino.

Enquanto os goleiros realizaram atividades específicas da posição, os jogadores fizeram um treinamento posicional que utilizou toda a extensão do campo 2, sem contato físico. O objetivo era treinar precisão nas rebatidas, passes, cruzamentos e finalizações. No gramado sintético, o grupo de apoio formado por garotos do Sub-20 deu sequência aos treinos físicos iniciados na quinta (2).