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futebol

Lulinha marca novamente em goleada do Jubilo Iwata no Japão

Jogador chegou ao clube da Terra do Sol Nascente no início do ano após passagem pelo futebol do Chipre. Júbilo Iwata é o terceiro clube asiático que o brasileiro defende
...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 16:23
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
O meia-atacante Lulinha, ex-Corinthians, foi destaque na vitória do Jubilo Iwata sobre o Ryukyu na J-League 2 por 3 a 0, nesta quarta-feira. Além de marcar um dos gols do jogo, o atleta foi decisivo com passes e uma ótima atuação durante os 90 minutos.
- Fico feliz por ter voltado a marcar com a camisa do Jubilo e pela vitória. O elenco estava precisando desse triunfo. Fizemos uma grande apresentação durante os noventa minutos. Agora é manter a sequência para crescermos na tabela - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Bahia, Botafogo e Ceará, este ano tem sido muito especial.
- Tem sido uma temporada muito especial para mim dentro de campo. Espero terminá-la dessa forma, com boas atuações e gols - afirmou.

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