Lulinha marca novamente em goleada do Jubilo Iwata no Japão

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

O meia-atacante Lulinha, ex-Corinthians, foi destaque na vitória do Jubilo Iwata sobre o Ryukyu na J-League 2 por 3 a 0, nesta quarta-feira. Além de marcar um dos gols do jogo, o atleta foi decisivo com passes e uma ótima atuação durante os 90 minutos.

- Fico feliz por ter voltado a marcar com a camisa do Jubilo e pela vitória. O elenco estava precisando desse triunfo. Fizemos uma grande apresentação durante os noventa minutos. Agora é manter a sequência para crescermos na tabela - disse.

Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Bahia, Botafogo e Ceará, este ano tem sido muito especial.