Lukian marca duas vezes e garante vitória do Jubilo Iwata no Japão

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Com uma atuação de gala neste sábado, o atacante brasileiro Lukian foi o principal nome na vitória do Jubilo Iwata, por 2 a 1, na segunda divisão japonesa, diante do Renofa. Autor dos dois gols da sua equipe, o jogador falou sobre o desempenho durante os noventa minutos.

- Marcar os gols e ajudar a nossa equipe nesta importante vitória foi muito bom. Estava precisando de uma atuação como essa. Agradeço ao grupo pela confiança que vem passando desde a minha chegada ao clube. Venho trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em campo. Vou manter essa intensidade para marcar mais vezes na sequência da disputa.

Ainda para o jogador, que atuou também na Coreia do Sul e Tailândia, sua meta é brigar pela artilharia da disputa.