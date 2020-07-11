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futebol

Lukian marca duas vezes e garante vitória do Jubilo Iwata no Japão

Depois de se destacar atuando no Chonburi, do futebol tailandês, atacante se transferiu para o time da Terra do Sol Nascente, onde atua desde o ano passado...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 18:06
Crédito: Divulgação
Com uma atuação de gala neste sábado, o atacante brasileiro Lukian foi o principal nome na vitória do Jubilo Iwata, por 2 a 1, na segunda divisão japonesa, diante do Renofa. Autor dos dois gols da sua equipe, o jogador falou sobre o desempenho durante os noventa minutos.
- Marcar os gols e ajudar a nossa equipe nesta importante vitória foi muito bom. Estava precisando de uma atuação como essa. Agradeço ao grupo pela confiança que vem passando desde a minha chegada ao clube. Venho trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em campo. Vou manter essa intensidade para marcar mais vezes na sequência da disputa.
Ainda para o jogador, que atuou também na Coreia do Sul e Tailândia, sua meta é brigar pela artilharia da disputa.
- Vou me dedicar muito para continuar melhorando meus números no clube. Minha ideia é ajudar o Jubilo e, quem sabe, brigar pela artilharia da competição.

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