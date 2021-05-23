Luiza Travassos marca no fim e Fluminense vence o Criciúma no Brasileirão feminino

Em sua estreia como titular na equipe profissional, Luiza Travassos marcou já nos acréscimos e garantiu a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. Com a vitória, o Tricolor carioca chega aos seis pontos e fica em segundo lugar no grupo. A próxima rodada será no dia 30, domingo, às 15h, contra o Red Bull Bragantino, nas Laranjeiras.
O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Flu teve mais oportunidades de abrir o placar. Já depois do intervalo, a dificuldade na criação se manteve e dificultou a vida da equipe treinada por Thaissan Passos. A primeira chance do Criciúma foi apenas aos 25 minutos. Tarciane quase abriu o placar de falta, mas a bola parou no travessão. Aos 48, a zagueira escorou e foi Luiza Travassos quem marcou para dar a vitória ao Tricolor.
Veja a situação do Fluminense na LibertadoresO Fluminense está no Grupo D, ao lado de Atlético-GO, Criciúma, Red Bull Bragantino, Sport e Vila Nova. Com seu formato democrático, o torneio conta com 36 representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O formato tem seis grupos de seis equipes jogando em turno único entre si. Avançam para a 2ª Fase os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.