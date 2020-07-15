Luiz Felipe vê elenco do Santos focado na busca pelo título paulista

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Considerado por Jesualdo Ferreira um dos líderes do elenco do Santos, o zagueiro Luiz Felipe está contente com o que tem visto do grupo no retorno das atividades, após a paralisação do futebol no Estado de São Paulo, por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o atleta, o elenco está preparado para encarar as próximas partidas do Paulistão como “seis finais” e que o foco está no título estadual.

– Eu, particularmente, estou bem feliz de volar a treinar e ver essa disposição do grupo inteiro, todos buscando seu espaço e com um único objetivo, que é ser campeão paulista – disse o zagueiro ao site oficial do Peixe.

– Será um fim de campeonato mais curto. Que não te permite errar, mas têm os dois lados da moeda, já que serão apenas seis partidas para a gente conquistar um título e marcar o nome na história do Santos FC. São seis finais – acrescentou.O grupo santista retornou ao CT Rei Pelé no dia 19 de junho, onde realizou uma série de testes físicos, clínicos e fisiológicos, além de duas baterias de exames para detectar se algum jogador, membro da comissão técnica ou funcionário estava contaminado com o coronavírus. No dia 1º de julho, os treinos com bola iniciaram e desde o início desta semana, após a terceira leva de avaliações de COVID-19, todos os jogadores ficaram à disposição.

De acordo com o preparador físico do Alvinegro Praiano, José Pedro Pinto, os atletas santistas estão em melhor forma do que a apresentação em janeiro, já que mesmo tendo dois meses a mais de hiato do que no início de ano, eles mantiveram a disciplina na manutenção da forma física. O elenco foi acompanhado pelo Departamento Físico do clube com instruções gerais por meio de cartilhas e cronogramas específicos a cada jogador, que era monitorado através de chamadas de vídeo periódicas.