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Luiz Adriano entra na lista dos maiores artilheiros da história do Palmeiras

No atual elenco, o atacante é o terceiro maior goleador, só ficando atrás de Willian e Dudu
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LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 07:30

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, Luiz Adriano balançou as redes pela 30ª vez com a camisa do Verdão e entrou para a lista dos 100 maiores artilheiros da história do clube.Com pouco menos de duas temporadas atuando pelo Alviverde, Luiz Adriano entrou em campo em 86 partidas (71 como titular) e conquistou três títulos, todos na temporada passada: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Em 2021, foram 15 jogos e três gols marcados.Com o tento diante da Chapecoense, o camisa dez marcou seu 30º gol pelo clube e, agora, divide a 99ª posição no ranking dos maiores goleadores do Verdão com outros três jogadores: Raphael Veiga, Marcinho e Osmar. Decisivo na vitória sobre o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2021, Luiz Adriano já havia entrado no top 10 de artilheiros do Dérbi, com cinco gols anotados.
No atual elenco, o atacante é o terceiro maior goleador, só ficando atrás de Willian (62) e Dudu (72). Quarto maior artilheiro do Allianz Parque, o jogador tem a melhor média de gols da história do estádio: 0,45 (15 gols em 33 jogos).

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