Luis Enrique fala após virada da Espanha nos acréscimos: 'Estou muito preocupado com este último jogo'

Crédito: Divulgação / Site oficial da seleção espanhola

A partida entre Geórgia e Espanha terminou com vitória espanhola por 2 a 1, com Khvicha Kvaratskhelia marcando para a equipe da casa, e Ferrán Torres e Dani Olmo para a Espanha. Após a virada dos espanhóis, o treinador Luis Enrique comentou a atuação da equipe.

Veja a tabela das Eliminatórias- A seleção são estes jogadores que vieram e mais 10 que podem vir. Estou muito preocupado com a partida frente ao Kosovo. Se nos falta futebol, precisão e frescura física vamos jogar com o coração, com a cabeça ou o que for, mas a Espanha tem de estar no próximo Mundial e não pensamos em não estar lá. Já vimos que os rivais não dão nada de graça - disse Luis Enrique.

Em seu comentário, Luis Enrique ainda comentou sobre a dificuldade que a Seleção Espanhola poderá enfrentar em possíveis confrontos com seleções mais fortes que Geórgia, adversária de hoje, e Kosovo, adversária desta quarta-feira.

- Estamos a sentir mais dificuldades com estas seleções do que com a Suíça, que ficou no quartos de final no Mundial, ou com a Alemanha ou Ucrânia. Estou muito preocupado com este último jogo - falou o treinador da Seleção Espanhola.