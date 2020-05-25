Lugano lembra estratégia usada para parar Crouch no Mundial de 2005

- O Liverpool se caracterizava como um time muito direto, dois, três toques na bola, e já estava com a bola na área. Morientes era um grande cabeceador, mas depois, quando ingressou Peter Crouch... Eu acho que ele foi o jogador mais alto que já jogou na história do futebol. Media 2,09 metros (nota da redação: o jogador, na verdade, tem 2,01m). Eu chegava no cotovelo dele, eu com 1,89. Era impossível tirar a bola da cabeça dele, impossível – iniciou o uruguaio. Ele, então, contou a estratégia utilizada por ele e seus companheiras na tentativa de impedir gols do adversário, contando um pouco com a sorte também.

- A única chance era você tirar ele da área, quanto mais longe da área, melhor, porque a primeira bola normalmente você vai perder e obviamente quem tomava essa decisão era eu, último homem, que, mais que jogar, é observar onde estão posicionados meus companheiros e antecipar a jogada. Com muita concentração, e um pouco de sorte também, conseguimos fazer que, muitas vezes que eles entravam na área, que estivessem em impedimento. Obviamente algumas foram muito próximas, com poucos centímetros, mas era a única maneira de tirar Peter Crouch, tirar Morientes, tirar Kewell de dentro da área, porque eram jogadores de muita estrutura física e era o que tínhamos para tentar afastar o perigo – finalizou.E MAIS:Raí, França, Denílson... Torcida do São Paulo relembra título estadual de 98Ex-São Paulo vendeu medalha do Mundial de Clubes por vício: 'Torrei quase tudo na cocaína'No ano do Tri Mundial, Ceni foi o artilheiro do elenco pela primeira vezSão Paulo vende ingressos simbólicos e solidários para a final do MundialO assunto veio à tona porque o domingo foi do São Paulo, por assim dizer. Com a paralisação das competições por conta do coronavírus, a Band e a Globo resolveram transmitir as finais do Paulista de 1998 e do Mundial de 2005, respectivamente. O São Paulo, aliás, aproveitou o momento para movimentar as redes sociais com pré e pós-jogo, com grande participação dos torcedores.Se não for irregular, não vai ter gol aqui, não! ?❤️#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/4Kk5xdHjNq— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) May 24, 2020 E MAIS: