AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucca parabeniza grupo do Fluminense após vitória e vibra com seu gol de falta: 'Estava precisando'
futebol

Lucca parabeniza grupo do Fluminense após vitória e vibra com seu gol de falta: 'Estava precisando'

Tricolor conquista triunfo importante diante do Bahia no Maracanã e encerra jejum de seis partidas sem vencer na temporada. Equipe volta a campo na quinta, diante do Juventude...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 22:38
– Gol importante, estava precisando. Talvez não tenha sido um jogo tão bonito de se ver, que a gente teve o controle da partida, mas precisava vencer independentemente da forma que seja. O grupo está de parabéns, quinta tem mais uma partida difícil – disse.
+ ATUAÇÕES: Lucca e Bobadilla recebem as maiores notas do Fluminense
+ Yago Felipe destaca vitória do Fluminense após nascimento de sua filha
O próximo compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro será na quinta-feira, diante do Juventude, às 19h, também no Maracanã. Na sequência, o time jogará na outra terça-feira, dia 7 de setembro, diante da lanterna Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O chinês formado em universidade de elite que é acusado de ser o 'rei do fentanil' do México
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares.
Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares
Assalto à loja na Glória em Vila Velha
Criminosos usam carro para invadir loja e furtam roupas na Glória; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados