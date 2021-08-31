Lucca parabeniza grupo do Fluminense após vitória e vibra com seu gol de falta: 'Estava precisando'

– Gol importante, estava precisando. Talvez não tenha sido um jogo tão bonito de se ver, que a gente teve o controle da partida, mas precisava vencer independentemente da forma que seja. O grupo está de parabéns, quinta tem mais uma partida difícil – disse.

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