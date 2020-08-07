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Lucas Torreira, do Arsenal, está muito próximo de retornar à Itália e assinar com a Fiorentina

Segundo o jornal italiano segundo "Gazzeta dello Sport", volante uruguaio deseja voltar a jogar na Itália e está perto de vestir a camisa do time Viola, dirigido por Giuseppe Iachini...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 10:16

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 10:16

Crédito: Divulgação
De acordo com o jornal italiano segundo "Gazzeta dello Sport", Lucas Torreira, do Arsenal, está muito próximo de retornar à Itália e assinar com a Fiorentina. O volante uruguaio, de 24 anos deseja voltar a jogar o Calcio, e está perto de vestir a camisa do time Viola, dirigido por Giuseppe Iachini. Segundo o portal "Transfermarkt", o valor de mercado do atleta gira em torno de 30 milhões de euros.
Com isso, o atleta já revelou que o alto salário de 3 milhões de euros por temporada que ganha nos Gunners não será problema para uma possível transferência para a Fiorentina. Vale lembrar que o jogador assinou com o Arsenal, vindo da Sampdoria e conhece bem o país da bota. Ele tem contrato com o clube inglês até 2023.
Desde que assinou com o Arsenal em 2018, o volante já disputou 89 partidas e marcou 4 gols. Pelo clube londrino, ele conquistou a Copa da Inglaterra: 2019–20, no último final de semana, contra o grande rival da cidade: o Chelsea. Com a camisa da seleção uruguaia, ele já jogou em 23 oportunidades.

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