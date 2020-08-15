Lucas Ribeiro é inscrito no BID e pode estrear pelo Inter

Com duas vitórias no Campeonato Brasileiro, o Internacional ganhou mais uma opção para o duelo do fim de semana, diante do Fluminense. Trata-se do zagueiro Lucas Ribeiro, contratado nesta semana.Na tarde desta sexta-feira, o defensor foi regularizado no BID da CBF e está apto a ser relacionado pelo técnico Eduardo Coudet. Agora, resta saber se o atleta entra na lista dos convocados para o jogo.
Apresentado na última segunda-feira, o Lucas Ribeiro mostrou conhecimento do estilo de jogo do argentino e passou confiança ao torcedor Colorado.
A decisão sobre uma possível estreia acontece no treino deste sábado na parte da manhã. Logo após a atividade, o Internacional embarca rumo ao Rio de Janeiro, quando enfrenta o Flu, no domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília).