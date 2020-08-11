Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Ribeiro é apresentado no Inter e espera ajudar Coudet

Zagueiro mostrou consciência do estilo de jogo do Colorado e quer ajudar o time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 19:13

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:13

Crédito: Ricardo Duarte/Inter
A terça-feira foi de apresentação no Internacional. O zagueiro Lucas Ribeiro concedeu entrevista coletiva e vestiu a camisa do Colorado pela primeira vez.Feliz pela oportunidade, o jogador quer utilizar a experiência que adquiriu na Alemanha em solo brasileiro.
‘Estou preparado para jogar. Venho treinando forte, esperando uma oportunidade para atuar com meus companheiros. Aprendi muita coisa na Alemanha, jogar em outras posições e trago isso comigo’, afirmou.
Consciente do estilo de jogo do Colorado, Lucas Ribeiro espera atender as expectativas de Eduardo Coudet.
‘Coudet me deu boas vindas. Queria agradecer a ele por me dar essa chance na carreira. Ele é um técnico que gosta de zagueiros que saiam jogando e eu chego para dar o meu melhor e agregar’, salientou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados