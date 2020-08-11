Lucas Ribeiro é apresentado no Inter e espera ajudar Coudet

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

A terça-feira foi de apresentação no Internacional. O zagueiro Lucas Ribeiro concedeu entrevista coletiva e vestiu a camisa do Colorado pela primeira vez.Feliz pela oportunidade, o jogador quer utilizar a experiência que adquiriu na Alemanha em solo brasileiro.

‘Estou preparado para jogar. Venho treinando forte, esperando uma oportunidade para atuar com meus companheiros. Aprendi muita coisa na Alemanha, jogar em outras posições e trago isso comigo’, afirmou.

Consciente do estilo de jogo do Colorado, Lucas Ribeiro espera atender as expectativas de Eduardo Coudet.