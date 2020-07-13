Lucas Marcolini fala sobre momento na Hungria e foca em título

Um dos principais nomes do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini destacou o ótimo momento que vive no país. Há treze temporadas no futebol local, o jogador, que atuou nas divisões de base do Athletico, falou sobre esse tempo no país europeu.
- Já estou no futebol húngaro há muitos anos. São quase quinze anos atuando por aqui. Sem dúvida, o futebol local é muito forte, com competições muito equilibradas. A cada ano que passo melhora mais. Estou muito feliz com meu momento no clube e no país. Espero continuar evoluindo - disse.
De acordo com o atleta, seu desejo é conquistar o título húngaro pela quarta vez desde a sua chegada ao país.
- Tenho esse desejo de conquistar o título húngaro novamente. Vou trabalhar muito para que isso seja possível nesta próxima temporada. Temos um ótimo elenco e que está se dedicando ao máximo para crescer. Tenho certeza que a época que virá, será ainda melhor para todos no Kisvárda.