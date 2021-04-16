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Lucão exalta atuação do Vasco na vitória sobre o Flamengo: 'Jogar bem um jogo desses fica marcado'

Goleiro teve uma excelente atuação na vitória do Gigante da Colina sobre o maior rival por 3 a 1. Com o triunfo, time quebrou o jejum de 17 partidas sem vencer o rubro-negro...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:29

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 21:29
Crédito: Lucão fez boas defesas na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã (Reprodução
Acabou o jejum! O Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1 após 17 partidas e segue vivo na disputa do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o jovem goleiro Lucão, que teve grande atuação, destacou a importância da vitória e considerou o clássico como a maior partida da sua carreira desde que subiu ao profissionais.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Com certeza (maior jogo da carreira), ainda mais pelo jogo, um clássico. Jogar bem um jogo desses fica marcado. Fico muito feliz pela atuação de hoje - exaltou o jovem arqueiro vascaíno
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Com a vitória, o Vasco chegou a 13 pontos e fica a apenas três do Fluminense, última equipe do G4 do Campeonato Carioca. O time chega com moral para a disputa das últimas duas rodadas da competição, e necessita vencer seus jogos e torcer por tropeços do Tricolor (16 pontos) ou da Portuguesa-RJ (17 pontos).
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara.

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