Lucão exalta atuação do Vasco na vitória sobre o Flamengo: 'Jogar bem um jogo desses fica marcado'

Crédito: Lucão fez boas defesas na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã (Reprodução

Acabou o jejum! O Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1 após 17 partidas e segue vivo na disputa do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o jovem goleiro Lucão, que teve grande atuação, destacou a importância da vitória e considerou o clássico como a maior partida da sua carreira desde que subiu ao profissionais.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Com certeza (maior jogo da carreira), ainda mais pelo jogo, um clássico. Jogar bem um jogo desses fica marcado. Fico muito feliz pela atuação de hoje - exaltou o jovem arqueiro vascaíno

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Com a vitória, o Vasco chegou a 13 pontos e fica a apenas três do Fluminense, última equipe do G4 do Campeonato Carioca. O time chega com moral para a disputa das últimas duas rodadas da competição, e necessita vencer seus jogos e torcer por tropeços do Tricolor (16 pontos) ou da Portuguesa-RJ (17 pontos).

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