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Luan Peres revela expectativa para voltar a jogar pelo Santos: 'Em contagem regressiva'

Zagueiro é o único atleta do elenco que atuou em todos os minutos do Peixe antes da paralisação...
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Publicado em 

17 jul 2020 às 19:48

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:48

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Único jogador a atuar todos os minutos dos jogos do Santos antes da parada do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o zagueiro Luan Peres não escondeu a ansiedade para a volta do Paulistão, nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Santo André na Vila Belmiro.
– Já estou em contagem regressiva e, se a partida fosse hoje, já estaria preparado para jogar. A expectativa e a motivação estão bem altas, até porque a gente não costuma ficar tanto tempo sem jogar. Já faz quatro meses da nossa última partida, acho que é normal a gente sentir essa ansiedade – disse via assessoria.
No Peixe desde agosto do ano passado, o jogador se fixou entre os titulares neste ano, com o técnico Jesualdo Ferreira, principalmente após a saída de Gustavo Henrique no Flamengo. Nos primeiros seis jogos, dividiu a defesa com Luiz Felipe, mas com o retorno de Lucas Veríssimo, que ficou fora das primeiras partidas da temporada por conta de uma lesão no joelho, Luan acabou vencendo a disputa interna com Luiz e formando a zaga ao lado de Lucas.Com contrato até o fim do ano no Peixe, o defensor deixou claro a alegria em vestir a camisa santista e revelou que sonha com grandes realizações pelo clube.
– Muito feliz por estar aqui no Santos. Me sinto realizado e ao mesmo tempo motivado para fazer o melhor a cada dia. Ainda tenho muitos sonhos e objetivos para conquistar dentro do futebol e vou trabalhar bastante para conseguir realizar todos – afirmou o jogador.
Revelado pela Portuguesa de Desportos, Luan Peres passou por Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Fluminense e Burgge (BEL), antes de atuar pelo Santos. Neste domingo, o zagueiro completará 25 anos.

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