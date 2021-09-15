Lokomotiv Moscou x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Chegou a hora da bola rolar pela Liga Europa. E nesta quinta-feira, o Olympique de Marseille, de Gerson e Jorge Sampaoli, vai até a Rússia para enfrentar o Lokomotiv Moscou na estreia da competição. O jogo acontece na capital russa, às 13h45 (de Brasília).LOKOMOTIV MOSCOUNo grupo que é considerado como um dos mais fortes, os russos, além dos franceses, têm a companhia de Lazio e Galatasaray. E para começar com vitória, a equipe de Moscou contará com o apoio de seu torcedor para buscar os primeiros três pontos.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
OLYMPIQUE DE MARSEILLEA equipe de Jorge Sampaoli, que é a única da França a conquistar um título continental como a Champions League, tenta buscar o protagonismo de anos atrás. Para este jogo, porém, o treinador argentino não contará com as presenças de Milik e Payet, dos dois principais nomes do clube.
FICHA TÉCNICA
Lokomotiv Moscou x Olympique de MarseilleLiga EuropaGrupo E - 1ª RodadaData e horário: 16/09/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Estádio Lokomotiv Moscou, em Moscou (RUS)Árbitro: Irfan Peljto (BOS)Assistentes: Davor Beljo (BOS) e Damir Lazic (BOS)Transmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
LOKOMOTIV MOSCOU (Técnico: Marko Nikolic)Guilherme; Zhivoglyadov, Jedvaj, Magkeev e Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Kulikov e Kamano; Smolov e Anjorin.
Desfalques: Zé Luís e Miranchuk.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Mandanda; Saliba, Balerdi e Luan Peres; Ünder, Kamara e Dieng; Guendouzi, Lirola e Gerson; Harit.
Desfalques: Milik, Payet e Amavi.