Livre do rebaixamento, Sandro Sargentim mira classificação com o Resende: 'Vamos brigar'

No último domingo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, fora de casa, o Resende garantiu a permanência na elite do futebol carioca para 2021. A equipe do técnico Sandro Sargentim se livrou da possibilidade de rebaixamento e, mais importante, ampliou as chances de classificação à semifinal da Taça Rio para a rodada final.
Peça fundamental no processo, Sandro Sargentim comemorou o resultado positivo na estreia como treinador efetivo do clube.
- Nós ficamos muito felizes com a vitória. Nosso objetivo era vencer e manter a equipe na primeira divisão. Conseguimos. Além disso, realizamos um jogo bonito e pra frente, com ideias ofensivas - disse Sargentim.
Nesta quinta-feira, o duelo contra o Volta Redonda marca o encerramento da fase classificatória para o Resende. A partida acontece no Estádio do Maracanã, e pode colocar a equipe na próxima fase da Taça Rio.
- Nós esperamos jogar ainda mais soltos contra o Volta Redonda, que é um grande adversário. Quem sabe a gente consiga sair com a vitória no Maracanã e possa brigar por uma vaga nas semifinais - ressaltou Sandro Sargentim, que completou.
- Estou muito feliz com o desempenho da equipe e com as possibilidades futuras pros próximos passos. Esses jogos, com Volta Redonda e Madureira, já fazem parte dos nossos planejamentos para o Carioca do ano que vem, pensando na montagem de elenco com quem está aqui e com a categoria de base - concluiu.
A bola rola no Maracanã a partir das 20h, nesta quinta. O Resende precisa vencer o Volta Redonda e tirar o saldo de 3 gols, além de torcer pelo empate no jogo entre Vasco e Madureira, para chegar à semifinal da Taça Rio.