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futebol

Liverpool x West Bromwich: saiba as informações sobre o jogo

Líder com 31 pontos, Red Devils recebem o penúltimo colocado da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 16:02

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 16:02

Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
No penúltimo jogo do "Boxing Day" (a rodada de Natal), o líder Liverpool recebe o West Bromwich, neste domingo, às 13h30, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Por conta da reabertura gradual do público nos estádios (além do início da vacinação), o Anfield Road poderá receber dois mil torcedores.
Os Reds estão em primeiro, com 31 pontos, seguidos de perto por Leicester (28) e Manchester United (27), que empataram em 2 a 2, neste sábado pela manhã. O G4 tem ainda o Everton, com 26, que visita o lanterninha Sheffield United (com apenas dois pontos), ainda neste sábado, às 17h. Do quarteto, o único com 15 jogos é o vice-líder.
Já o West Bromwich é o penúltimo, com sete pontos, cinco atrás do Brighton, 17º e primeiro fora do Z3. O Brighton, aliás, visita o West Ham, às 11h15, em outro jogo com número de espectadores limitados, em Londres. O clube da capital é o décimo, com 21 pontos. O domingo começa às 9h, com Leeds x Burnley, em duelo de times na luta contra o rebaixamento.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INGLÊS
Wolverhampton x Tottenham​​O último jogo do "Boxing Day" é entre Wolverhampton e Tottenham, que estão no meio da tabela. Os donos da casa estão em 11º, com 20 pontos, enquanto os Spurs aparecem em sétimo, com 25 pontos. Ambos não têm jogo a menos e já atuaram 14 vezes no campeonato. A partida será às 16h15.
Barcelona vai inovar! Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?
FICHA TÉCNICALiverpool x West Bromwich
Data e horário: 27/12/2020, às 13h30 (de Brasília)​Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Kevin FriendAssitentes: Simon Beck e Adrian HolmesOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)​Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.
Desfalques: Diogo Jota, Van Djik, Joe Gomez e Tsimikas (lesionados); Thiago Alcantara, Shaqiri e Milner (dúvidas).
WEST BROMWICH (Técnico: Sam Allardyce)​Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs; Sawyers; Phillips, Pereira, Gallagher, Diangana; Grant.
Desfalques: Bartley e Townsend (lesionados), Livermore (suspenso), Robson-Kanu (dúvida)

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