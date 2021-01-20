futebol

Liverpool x Burnley: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Jurgen Klopp precisa vencer para encostar no líder Leicester, que pode ser ultrapassado se o Manchester United conquistar os três pontos na rodada...
LanceNet

20 jan 2021 às 13:13

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:13

Crédito: HANNAH MCKAY / POOL / AFP
Precisando vencer para encostar nos líderes do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o Burnley, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O adversário ocupa a 17ª colocação, mas não corre riscos de entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota.
Antes da partida, Jürgen Klopp falou sobre a corrida pelo título e garantiu que o Liverpool ainda terá como objetivo a conquista da Premier League.- Acredite ou não, ainda perseguimos isso. Nada mudou. Perseguir não significa que você está sempre na melhor posição possível, é mais um clima geral. Então vamos em frente e se você não vê isso, eu não posso mudar. Se você acha que não marcamos gols porque não queremos o suficiente, não posso mudar isso. Se você acha que não marcamos gols ou não temos resultados suficientes porque não somos bons o suficiente, não posso mudar isso, não aqui. A única coisa que posso fazer é trabalhar com os meninos nas coisas certas e que vocês todos vejam novamente nos jogos de futebol que jogamos.
FICHA TÉCNICA
Liverpool x BurnleyData e horário: 21/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Treinador: Jürgen Klopp)​Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mané.
Desfalques: Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Joe Gomez e Naby Keita (lesionados).
Burnley (Treinador: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, Wood.
Desfalques: Nenhum.

