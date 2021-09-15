Liverpool vence o Milan pela Champions League em partida com duas viradas

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Nesta quarta-feira, o Liverpool conseguiu uma vitória importante pela Champions League. Em partida no Anfield, a equipe dos Reds bateu o Milan por 3 a 2, com gols de Tomori (contra), Salah e Henderson, enquanto os italianos marcaram com Rebic e Brahim Díaz.Veja a tabela da Champions League

PRIMEIRO TEMPOO Liverpool conseguiu sair na frente do placar aos nove minutos da primeira etapa, quando Fikayo Tomori marcou contra após grande jogada de Alexander-Arnold. Na sequência, os Reds perderam a chance de ampliar a vantagem com um pênalti perdido por Salah.

No final da primeira etapa, o Milan encontrou a sua força para buscar o resultado. Aos 42 minutos, Ante Rebic deixou tudo igual no placar e, na sequência, o atacante participou da jogada que culminou na virada dos italianos com gol de Brahim Díaz.

SEGUNDO TEMPONo início da etapa final, o Liverpool manteve o seu ritmo ofensivo e correu atrás do resultado. Aos três minutos do segundo tempo, os Reds conseguiram deixar tudo igual no placar com gol de Mohamed Salah, que se redimiu do pênalti perdido.

Após igualar o placar, a equipe do Liverpool manteve-se no ataque para buscar a vitória em casa. O time de Jurgen Klopp foi eficaz em sua tentativa e, aos 24 minutos do segundo tempo, conseguiu virar o jogo com gol de Jordan Henderson.