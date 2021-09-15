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futebol

Liverpool vence o Milan pela Champions League em partida com duas viradas

Equipe inglesa conseguiu vitória importante na Champions League ao virar sobre o Milan no segundo tempo...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 17:52
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Nesta quarta-feira, o Liverpool conseguiu uma vitória importante pela Champions League. Em partida no Anfield, a equipe dos Reds bateu o Milan por 3 a 2, com gols de Tomori (contra), Salah e Henderson, enquanto os italianos marcaram com Rebic e Brahim Díaz.Veja a tabela da Champions League
PRIMEIRO TEMPOO Liverpool conseguiu sair na frente do placar aos nove minutos da primeira etapa, quando Fikayo Tomori marcou contra após grande jogada de Alexander-Arnold. Na sequência, os Reds perderam a chance de ampliar a vantagem com um pênalti perdido por Salah.
No final da primeira etapa, o Milan encontrou a sua força para buscar o resultado. Aos 42 minutos, Ante Rebic deixou tudo igual no placar e, na sequência, o atacante participou da jogada que culminou na virada dos italianos com gol de Brahim Díaz.
SEGUNDO TEMPONo início da etapa final, o Liverpool manteve o seu ritmo ofensivo e correu atrás do resultado. Aos três minutos do segundo tempo, os Reds conseguiram deixar tudo igual no placar com gol de Mohamed Salah, que se redimiu do pênalti perdido.
Após igualar o placar, a equipe do Liverpool manteve-se no ataque para buscar a vitória em casa. O time de Jurgen Klopp foi eficaz em sua tentativa e, aos 24 minutos do segundo tempo, conseguiu virar o jogo com gol de Jordan Henderson.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Champions, as duas equipes entram em campo às 16h (de Brasília) do dia 28 de setembro. O Liverpool enfrenta o Porto, e o Milan atua contra o Atlético de Madrid.

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