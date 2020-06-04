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futebol

Liverpool surge como novo interessado por Dembélé

Após informações de que a Juventus aceitaria atacante por empréstimo, imprensa italiana diz que clube de Anfield também aceitaria o acordo com uma opção de compra no contrato...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 13:32

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 13:32

Crédito: AFP
Embora seu período no Barcelona tenha sido marcado por lesões, Dembélé ainda desperta interesse de alguns gigantes europeus. De acordo com o “Sky Sports Italia”, o Liverpool, assim como a Juventus, estaria disposto a ter o francês no elenco por empréstimo, mas com uma opção de compra ao final do contrato.
O técnico Jurgen Klopp tem boas informações do atacante, uma vez que ambos trabalharam no Borussia Dortmund, apesar de períodos diferentes. A chegada de Dembélé poderia servir para suprir uma possível saída de Sadio Mané, que tem sido especulado no Real Madrid por diversos meios.
Em janeiro, o atleta se envolveu em uma polêmica por conta do time de Anfield. Após ver uma montagem em que aparecia vestindo a camisa dos Reds, o jogador curtiu a postagem. No entanto, o agente do francês afirma que o segundo jogador mais caro da história do Barça deve permanecer na Catalunha.E MAIS:Paris Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLuis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro MartínezDiego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá preso E MAIS:

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