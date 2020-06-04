Liverpool surge como novo interessado por Dembélé

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Embora seu período no Barcelona tenha sido marcado por lesões, Dembélé ainda desperta interesse de alguns gigantes europeus. De acordo com o “Sky Sports Italia”, o Liverpool, assim como a Juventus, estaria disposto a ter o francês no elenco por empréstimo, mas com uma opção de compra ao final do contrato.

O técnico Jurgen Klopp tem boas informações do atacante, uma vez que ambos trabalharam no Borussia Dortmund, apesar de períodos diferentes. A chegada de Dembélé poderia servir para suprir uma possível saída de Sadio Mané, que tem sido especulado no Real Madrid por diversos meios.