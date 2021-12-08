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futebol

Liverpool lidera corrida pela contratação de joia do Dortmund

Jude Bellingham está nos planos de Jurgen Klopp para a próxima temporada. Atleta deixou o Birmingham ainda com 17 anos para despontar na Bundesliga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 08:36

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:36

O Liverpool lidera a corrida pela contratação de Jude Bellingham, meia do Borussia Dortmund, na próxima temporada, segundo o "Mirror". De acordo com as informações, a operação pode girar em torno dos 90 milhões de lbiras (R$ 671,7 milhões).Com isso, o jovem de 18 anos pode se tornar o jogador mais caro da história dos Reds. No entanto, o meia desejado por Jurgen Klopp para atuar ao lado de Fabinho e Jordan Henderson, possui contrato com a equipe alemã até 2025 e há chances da negociação se tornar uma novela.
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Neste momento, o Dortmund está mais preocupado com a situação de Erling Haaland, a principal estrela do clube. Diversos times da Inglaterra, Espanha e França desejam contar com o centroavante e perder duas das principais estrelas do elenco em uma única janela pode causar danos irreparáveis.
Bellingham chegou na Alemanha com apenas 17 anos após se destacar com a camisa do Birmingham. Em pouco mais de uma temporada, o jovem conquistou uma vaga cativa na equipe titular e já participou de 10 partidas pela seleção inglesa.
Crédito: BellinghampodedeixaroDortmundnapróximatemporada(UWEKRAFT/AFP

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