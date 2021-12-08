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Linha eSports do Ceará tem seus primeiros itens lançados

Vozão antecipou, na divulgação dos novos uniformes, que a coleção ainda terá itens como agasalho, boné e mochila...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 18:04

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:04

Os torcedores do Ceará que também são fãs do mundo dos eSports agora possuem indumentárias especiais para acompanhar também o Vozão nos esportes virtuais. >Como será a última rodada do Campeonato Brasileiro?Nesta quarta-feira (8), o clube revelou o design dos dois primeiros itens (camiseta e regata) da coleção voltada para o mundo dos eSports. O próprio clube antecipou que já está trabalhando em modelos de agasalhos e acessórios como boné e mochila.
Enquanto a camiseta com o estilo pixelado em tons diferentes de preto e cinza é complementado com detalhes em roxo, a regata tem um tom predominantemente fosco. Porém, sem deixar de lado os detalhes pixelados abaixo da linha do braço bem como a gola com detalhe em roxo.
Os itens em questão já estão disponíveis para serem adquiridos tanto nas lojas físicas do Alvinegro de Porangabuçu como também no ambiente virtual.
Crédito: CamisetadalinhaeSportsdoVozão(Divulgação/Ceará

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