Lincoln e David arrecadam alimentos em pelada beneficente na Serra

O fim do calendário do futebol profissional no Brasil sempre reserva para o mês de dezembro os jogos festivos, nos quais os atletas costumam se enfrentar em seus Estados de origem, aproveitando o período de férias para "bater uma bolinha" sem compromisso.

O Robertão, na Serra, recebeu a segunda edição do desafio Amigos do David Correia vs Amigos do Lincoln Crédito: Ricardo Medeiros

E na manhã deste sábado (08), no Estádio Robertão, na Serra-Sede, pouco mais de 300 espectadores puderam acompanhar a partida entre os "Amigos de David Correia", atacante do Cruzeiro, e os "Amigos de Lincoln", também atacante, porém do Flamengo.

O placar, que menos importava na partida, que serviu para arrecadar alimentos para famílias carentes do município serrano, ficou em 4 a 2 para o time do capixaba que defende o atual campeão da Copa do Brasil. David, aliás, deixou o dele.

O zagueiro Rhamon Mexicano, do Rio Branco, também anotou um para a equipe de David. Lincoln marcou um dos gols para o time dele, ainda no 1º tempo.

Outros jogadores profissionais também estiveram em campo, como o atacante Sassá, do Cruzeiro; o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que pertence ao Corinthians, mas que em 2018 jogou pelo Grêmio; o zagueiro Caio Ruan, que disputou a Copa Paulista pelo São Paulo; o também zagueiro Rhamon Mexicano, do Rio Branco; e o também lateral direito Klebinho, do Flamengo.

Além de vários amigos de infância e parentes dos dois jogadores.

"Foi um ano de muito aprendizado, e pra mim foi um ano bom. Agora estou focado nas férias, ajudando quem precisa. (Mais minutos em campo pelo Flamengo) Sempre é bom estar jogando, eu preciso, quero e vou buscar isso em 2019. No ano que vem vou trabalhar bastante para ter mais oportunidades e dar alegrias para a nação Rubro-Negra", disse o atacante de 17 anos.

SASSÁ MARCA PRESENÇA

Sassá, atacante do Cruzeiro e amigo de David, marcou presença na partida Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/es

Amigo de David Correia, do Cruzeiro, o atacante Sassá marcou presença no beneficente promovido pelo parceiro de time mineiro e também pelo atacante Lincoln, do Flamengo, ontem no Robertão, na Serra. Com o cabelo e bigode descoloridos, além de exibir dois dentes de ouro, o jogador disse esperar por um 2019 com mais tempo em campo, já que na atual temporada ele ficou mais tempo no estaleiro do que em ação nos gramados.

"Tenho mais dois anos e meio de contrato com o Cruzeiro, estou feliz e quero permanecer lá. Vou trabalhar bastante, batalhar, porque com o Mano joga quem está melhor, então quem estiver melhor vai jogar lá", salientou o atacante.

Sempre questionado pelos excessos na vida pessoal, o atacante reconheceu que deixou a desejar no comportamento, mas que aprendeu a lição e que fará diferente com a camisa celeste na próxima temporada, até porque a concorrência pela camisa 9 é forte - Fred, Barcos e David Correia, além do próprio Sassá, são as opções ofensivas da Raposa.